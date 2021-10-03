أعلن المركز العماني للطوارئ أنه تم إخلاء منطقة القرم التجارية وبعض ولايات الظاهرة بسبب إعصار شاهين.

وقال الخبير في الأرصاد الجوية العمانية أحمد البلوشي: إن مركز الإعصار شاهين على مسافة 80 كيلومتراً من محافظة مسقط.. وتسجيل انحراف في مساره نحو الجنوب .

الخبير في الأرصاد الجوية العمانية أحمد البلوشي: مركز الإعصار #شاهين على مسافة 80 كيلومتر من محافظة #مسقط.. وتسجيل انحراف في مساره نحو الجنوب#عُمان#العربية pic.twitter.com/Avjaomkm8a — العربية – سلطنة عُمان (@Alarabiya_Oman) October 3, 2021

وكانت هيئة الطيران المدني بعمان، قد أصدرت تحذيراً رقم (4) لإعصار شاهين كشفت فيه آخر تطورات الإعصار، مشيرة إلى أن مركز إعصار شاهين اقترب من السواحل العمانية حيث يبعد 80 كيلومتراً عن العاصمة مسقط.

كما أوضحت أن سرعة الرياح حول المركز تقدر بـ 65 إلى 75 عقدة (120- 139 كم/ساعة).