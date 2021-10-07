أعلنت شركة سمو العقارية عن الاستحواذ على حصة 80% من شركة المحافل للتجارة والمقاولات المحدودة.

تفاصيل الصفقة:

وأعلنت سمو العقارية في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الخميس، عن الاستحواذ على حصة قدرها 80% من شركة المحافل للتجارة والمقاولات المحدودة بتاريخ 06-10-2021م الموافق 29-02-1443هـ، حيث ستقوم شركة المحافل باستثمار وتطوير الأرض الواقعة في منطقة مكة المكرمة – بلدية عسفان – على طريق الهجرة، والبالغ مساحتها (1,321,749.48) والتي تستأجرها الشركة بعقد ايجار طويل المدة (25 سنة) – وذلك لإقامة سوق نفع عام متعدد الأغراض، وستقوم شركة سمو العقارية بإدارة تطوير وتنفيذ المشروع.

أثر إيجابي:

وبحسب الشركة، يتوقع أن يكون للاستحواذ أثر مالي إيجابي ينعكس على نتائج الشركة المالية اعتباراً من بداية تشغيل المشروع.