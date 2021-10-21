أطلق نادي الإبل منصّة إلكترونية لتسجيل أسماء الشعارات (سمِّها) للمنقيات والفرديات المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بدءاً من النسخة المقبلة ، وذلك على الرابط التالي : ‏https://mazad.camelclub.gov.sa/ .

ويهدف نظام الأسماء والشعارات إلى تطوير بيئة الإبل الاقتصادية عبر جذب المستثمرين والرعاة للمشاركة في المهرجانات وتحفيز الشركات والقطاع الخاص عبر الاستحواذ والشراكات مع المُلاّك وحثّ الجماهير على تشجيع المنقيات وفق هذه الشعارات.

هوية إعلامية للمشاركين

وسيعطي اقتناء الشعارات هُويّة إعلامية للمشاركين ممّا يدعم التوجه المؤسسي للمنقيات ومُلاّكها، إذ سيصبح تسجيل الأسماء شرطاً للتسجيل والمشاركة في المهرجانات التي ينظّمها نادي الإبل.

وترتبط عملية الهويّة الخاصة بالإبل من قبل مُلاّكها عبر المزايدة على حجز الاسم أولاً في منصّة ” سمّها ” ثم رفع الشعار الخاص بالمنقيات والفرديات بعد صدور الموافقة على امتلاك الاسم، وأصبح أمام مالك الإبل إجراءات سهلة وميّسرة لوضع إبله في خانة التنظيم عبر سلسلة من القواعد الطبية والإجرائية والتي تضمن حقه وتصونه وتُحفّز المهتمين ورؤوس الأموال إلى البيع والشراء بكل وضوح وشفافية.

موروث وقيمة مادية وأدبية

ويسعى نادي الإبل من خطوة ” سمّها ” إلى إنشاء مناخ جديد للتعاطي مع الإبل كموروث وكقيمة مادية وأدبية وأخذ مُلاّكها إلى فضاءات أرحب مع توسيع دائرة الاهتمام بالقطاع المبنية على أسس تنظيمية واقتصادية.

وكوّن النادي فرق إشرافية فنية وتقنية للتعامل مع مراحل التسجيل في المنصّة وتزويد المُلّاك بكل ما يحتاجونه من معلومات دون إغفال سهولة الدخول إلى ” سمّها”.