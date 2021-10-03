خصّص معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في نسخته الثالثة، التي ينظمها نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال الرياض، مجموعة من سيارات الدفع الرباعي المعدلة، التي تحتل حيزاً كبيراً يتناسب مع شغف ورغبة هواتها وعشاقها، والتي تحظى رياضتها باهتمام عالمي واسع.

تعديل السيارات:

وقد تصل قيمة تعديل بعض السيارات إلى مئات الآلاف من الريالات؛إذْ إن التعديلات تطال كل شيء في المركبة؛ ابتداءً من الشكل الخارجي وانتهاءً بالمحرك، ما يدل على ربحية تجارة تعديل السيارات.

اهتمام لافت:

وتلقى سيارات الدفع الرباعي المعدلة اهتماماً لافتاً من هواة الرحلات البرية والمغامرات الصحراوية ومحبي رياضة الصيد والصقارة.

ويعرض معرض الصقور والصيد الثالث المقام حاليًا، أنواعاً منها بأشكال وتصميمات وألوان غريبة ولافتة، بالإضافة إلى الدراجات النارية.