تناولت ندوة في ختام معرض الرياض للكتاب، حياة الأديب عبدالله بن إدريس، شارك فيها الدكتورة زينب الخضيري والدكتور محمد الربيع، وأدار الحوار حمد القاضي.

اهتمامه بالمرأة

وتحدثت الدكتورة زينب الخضيري عن حياة الأديب ابن إدريس من خلال اهتمامه بالمرأة وتعامله معها حيث كان يتميز بشيء مختلف عن جيله بوقوفه بجانب المرأة.

وقالت: لم يكن يميزها عن الرجل فهو يعتبرها إنسانًا وتستحق أن تأخذ حقها بجميع المجالات، مضيفة أنه كان لديه نظرة انفتاحية وواجه كل التحديات بقراراته الخاصة بالمرأة، وأيضا كان من أوائل الشعراء الذين تغزلوا بزوجاتهم بديوانه الشعري.

محطات من حياة ابن إدريس

أما الدكتور محمد الربيع، فقد أسمى ورقته عن الراحل ابن إدريس ” قافلة الحياة محطات في مسيرة ابن إدريس الأدبية والثقافية”، تحدث فيها عن عدة محطات منها الشعرية، وما وجد بأشعاره من الثقافة والأدب والجرأة وهو الذي تربى على يد كبار المشايخ، والوظيفية من خلال تنقله للعديد من الأماكن الذي أحدث بها تغييرًا، ثم إدارته للنادي الأدبي بالرياض، خاتمًا بعمله الأكاديمي.

وتحدث الربيع عن صحيفة الدعوة الذي أحدث بها تغييرًا جذريًا من خلال إدخال الصفحات الرياضية والثقافية وصفحات المرأة حتى أصبحت مقروءة من أكبر شريحة.

وختم بقوله إن جامعة الإمام أعادت طباعة طباعة مؤلفه عن شعراء نجد تكريمًا للراحل بعد تركه للنادي الأدبي بالرياض، كما تم طباعة ما قيل عن الكتاب.