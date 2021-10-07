أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) عن إستراتيجيتها الجديدة لرفع معدلات النمو خلال الخمس سنوات القادمة.

استراتيجية جديدة:

وأعلنت سيسكو في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، إطلاق استراتيجيتها الجديدة لرفع معدلات النمو وتعزيز مكانتها القيادية في جميع القطاعات الرئيسية الثلاثة للشركة “قطاع الموانئ وقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع المياه”، حيث تسعى الاستراتيجية الجديدة لشركة سيسكو للاستفادة من قدراتها الحالية في قطاعاتها الرئيسة وذلك من خلال الاستثمار في اصول ذات فرص استثمارية كبيرة لزيادة قيمة محفظتها الاستثمارية الحالية وتحقيق عوائد مجزية للشركة ومساهميها خلال جدول زمني قصير المدى.

تحقيق أهداف النمو:

ولفتت الشركة إلى أنه سيتم تحقيق أهداف نمو الإستراتيجية من خلال زيادة الاستثمار في منشأتها الحالية وأيضاً الاستثمارات الجديدة، وذلك بناءً على ثلاث ركائز رئيسية، هي التوسع في نطاق أعمال قطاع الخدمات اللوجستية مع التركيز على نموذج الأصول الخفيفة، والتوسع الدولي في قطاع الموانئ، وتحقيق الإستفادة القصوى من جميع امكانات وقدرات المحفظة الاستثمارية الحالية.