رفض الشاب سلمان العنزي الاستسلام للبطالة، وانتظار الوظيفة بعد أن تخرج من الكلية التقنية بمحافظة حفر الباطن، ليفتتح مشروعه الذي يعتبر الأول من نوعه في المحافظة وهو إعداد أكلة المليحي.

مشروع المليحي في حفر الباطن

وفي حديث لـ “المواطن” أشار العنزي إلى أنه افتتح المشروع بعد تخرجه من الكلية التقنية بحفر الباطن ولعدم حصوله على وظيفة ليفتتح الفود ترك الخاصة به لإعداد أكلة المليحي التي يقتصر إعدادها على أشخاص معينين، موضحًا أن الفكرة أتت لتعميم الأكلة على مستوى المحافظة التي تحتضن العديد من القبائل.

إقبال كبير من الأهالي

وذكر العنزي أنه في بداية مشروعهم كانوا يذبحون نصف ذبيحة ليشهدوا بعد ذلك إقبالًا كبيرًا من الأهالي حتى وصل ما يتم ذبحه في اليوم ما بين ذبيحة إلى ذبيحتين، ويضيف: المليحي يزداد الإقبال على تناوله وقت الشتاء، ونحن الآن على وشك دخول فصل الشتاء مما يزيد من الإقبال عليها.

وبيّن الشاب سلمان أن من يدير المشروع طاقم سعودي بالكامل، ووجد كل التشجيع والتحفيز من الزبائن الذي أصبح عدد كبير منهم يتردد عليه بشكل يومي.