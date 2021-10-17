خدعت الشرطة الروسية رجل حاول قتل زوجته السابقة بإيهامه بأن خطته قد نجحت ليتم القبض عليه متلبسا بالمبلغ الذي كان سيقدمه كمقابل للجريمة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، قصة أليكساندر كرسافين، 54 عاماً، والعامل كسائق أجرة، الذي طلب من أحد زملائه بالعمل قتل زوجته.

التخطيط للجريمة

وشهد ضد كرسافين، زميله الذي طلب منه قتل زوجته السابقة، حيث قال في تصريحات نقلتها الصحيفة، إنه حين لاحظ إلحاح كرسافين قرر التوجه للشرطة والإبلاغ عن نواياه.

ووعد كرسافين زميله بمكافئته بمبلغ 13 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 67,017 ريالاً، في حالة نجح في إتمام المهمة، بقتله لزوجته السابقة.

كيف تصرفت الشرطة

وقررت الشرطة الروسية تدبير مكيدة للإيقاع بالمتهم، بأن استخدمت خبيرة تجميل بمجال السينما، قامت بوضع مكياج على الزوجة المستهدفة، توحي بأسلوب قتلها عن طريق قطع في العنق.

وأمرت الشرطة صديق المتهم بتصوير زوجته بعد وضعها لهذا التنكر، ليعلمه بأن المهمة قد تمت.

لحظة القبض على المتهم

وكانت هذه هي الخطوة التي ترقبتها الشرطة الروسية، حين رحب المتهم باستقباله لصورة زوجته المفبركة غارقة في الدم.

وحين توجه كرسافين لسحب الأموال التي وعد صديقه بتقديمها له مقابل الجريمة، تحركت الشرطة الروسية للقبض عليه مباشرة، في وضعية تلبس.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، قصة أليكساندر كرسافين، 54 عام، والعامل كسائق أجرة، الذي طلب من أحد زملائه بالعمل قتل زوجته.

التخطيط للجريمة

وشهد ضد كرسافين، زميله الذي طلب منه قتل زوجته السابقة، حيث قال في تصريحات نقلتها الصحيفة، أنه حين لاحظ إلحاح كرسافين قرر التوجه للشرطة والإبلاغ عن نواياه.

ووعد كرسافين زميله بمكافئته بمبلغ 13 ألف جنيه استرليني، ما يعادل 67,017 ألف ريال، في حالة نجح في اتمام المهمة، بقتله لزوجته السابقة.

كيف تصرفت الشرطة

وقررت الشرطة الروسية تدبير مكيدة للإيقاع بالمتهم، بأن استخدمت خبيرة تجميل بمجال السينما، قامت بوضع مكياج على الزوجة المستهدفة، توحي بأسلوب قتلها عن طريق قطع في العنق.

وأمرت الشرطة صديق المتهم بتصوير زوجته بعد وضعها لهذا التنكر، ليعلمه بأن المهمة قد تمت.

لحظة القبض على المتهم

وكانت هذه هي الخطوة التي ترقبتها الشرطة الروسية، حين رحب المتهم باستقباله لصورة زوجته المفبركة غارقة في الدم.

وحين توجه كرسافين لسحب الأموال التي وعد صديقه بتقديمها له مقابل الجريمة، تحركت الشرطة الروسية للقبض عليه مباشرة، في وضعية تلبس.