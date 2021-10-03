قامت دوريات شرطة عمان السلطانية بجولات في الطرقات والشوارع والمناطق الجبلية المنخفضة لتدعو الأهالي إلى مغادرتها والتوجه إلى مراكز الإيواء لتفادي الغرق جراء إعصار شاهين الذي بدأ يضرب عددًا من الولايات العمانية.

دخول مناطق الإيواء

وأظهر مقطع فيديو دوريات الشرطة وهي تنادي على الأهالي عبر جهاز النداء الآلي إلى التوجه على الفور إلى مناطق الإيواء في الولايات التي صدر قرار بإخلائها.

وكانت عمان أعلنت إخلاء عدة مناطق من بينها المنطقة التجارية بالقرم ومنطقة الولاج، كما تقرر إخلاء المناطق المنخفضة في ولايتي عبري وضنك ودعت المواطنين القاطنين لضرورة الإسراع بالخروج إلى مناطق آمنة تحسبًا لزيادة ارتفاع منسوب المياه في قادم الوقت.

إعصار شاهين يدخل عمان

وخلال الساعات الماضية تأثرت أجزاء من سلطنة عمان بإعصار شاهين وهطلت على إثره الأمطار متفاوتة الشدة والغزارة في العديد من الولايات في السلطنة

كما تقرر قطع الحركة المرورية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة وعدم السماح بالتنقل إلا للحالات الطارئة والإنسانية، نظرًا لاقتراب عين الإعصار من منطقة دخولها لليابسة.

وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عُمان في بيان لها اليوم نظرًا لاقتراب عين الإعصار من منطقة دخولها لليابسة بين محافظتي شمال وجنوب الباطنة وتحسبًا لغزارة الأمطار المُتوقعة والتي قد تصل إلى 500 ملم، وشدة الرياح المُصاحبة لها، وحرصًا على سلامة الأرواح فقد تقرر قطع الحركة المرورية بالمحافظتين وعدم السماح بالتنقل إلا للحالات الطارئة والإنسانية؛ لذا يهيب المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة بالجميع إلى ضرورة التقيد بالتعليمات حفاظًا على سلامة الأرواح وسلامة الأطقم العاملة في الميدان بكافة المواقع.