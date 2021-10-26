كشف وزير الاستثمار، خالد الفالح، لـ”العربية”، أنه سيكون هناك إعلان اليوم عن الترخيص والبدء بتأسيس مقرات إقليمية لشركات عالمية في الرياض.

يأتي هذا الإعلان على هامش أعمال مؤتمر مبادرة الاستثمار التي عقدت أمس واليوم في الرياض بمشاركة دولية.

وفي جلسة لمبادرة مستقبل الاستثمار، أشار الفالح إلى ضرورة استثمار شركات النفط الكبرى والأسواق المالية في التحول للطاقة النظيفة، فضلًا عن الاستثمار في الوقود الأحفوري، للحصول على محفظة أكثر توازنا من الطاقة.

استثمار في التحول للطاقة:

وأضاف أن أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية وشركة البترول الكويتية وغيرهم من شركات النفط العملاقة، عليهم أن يستثمروا في هذا التحول للطاقة.

وعبر عن اعتقاده أنه يجب أن نصل إلى هذا المفهوم على المستوى العالمي من التحول، كما الأسواق المالية يجب أن تستثمر في هذا التحول الآن، وتدرك أن الأمر ليس عبارة عن قطب ثنائي، ليس مجرد صفر أو واحد، يجب النظر إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كنقاط، و”أعتقد أن هناك الكثير من الشركات التي تستثمر في النفط والغاز تحقق نتائج جيدة الآن في ما يخص الحوكمة البيئية والاجتماعية”.