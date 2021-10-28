أعلنت مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، اليوم الخميس، أنه الشركة قررت تغيير اسم الشركة الأم للوسائط الاجتماعية إلى “ميتا”، لتضم تحت مظلتها التطبيقات الاجتماعية التابعة لها، وأشهرها موقع فيسبوك، بالإضافة إلى إنستجرام وواتساب.

وصف رؤية الشركة

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن تغيير الاسم الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر “Facebook Connect” يعكس طموحات الشركة المتزايدة خارج وسائل التواصل الاجتماعي مع “ميتافيرس”، وهو مصطلح خيال علمي كلاسيكي اعتمدته فيسبوك لوصف رؤيتها للعمل واللعب في عالم افتراضي يمثل مستقبل مواقع التواصل.

ما هي الميتافيرس؟

قال زوكربيرج عبر صفحته الرسمية: “يُنظر إلينا اليوم كشركة وسائط اجتماعية، لكن في حمضنا النووي نحن شركة تبنى التكنولوجيا لربط الناس، والميتافيرس هي الحدود التالية تمامًا كما كانت الشبكات الاجتماعية عندما بدأنا”.