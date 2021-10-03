نشرت منصة إحسان شروط الاستفادة من خدمة تيسرت التي تم الإعلان عنها اليوم لخدمة المواطنين من مستفيدي الضمان الاجتماعي ممّن صدر فيهم أمر تنفيذ قضائي.

شروط خدمة تيسرت

أن يكون من المسجلين في الضمان الاجتماعي

أن يكون ممّن صدر فيهم أمر تنفيذ قضائي.

مبلغ المطالبة أقل من 100 ألف ريال.

عدم وجود أوامر قضائية أخرى.

طريقة التبرع في خدمة تيسرت

وتتيح الخدمة للمتبرعين مساعدة المعسرين على سداد المطالبات المالية عبر الدخول إلى قائمة فرص التبرع على منصة إحسان، واختيار خدمة تيسّرت، ومن ثم البحث عن الحالة المراد التبرع لها واستكمال عملية التبرع.