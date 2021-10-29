استعرضت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية شروط وإجراءات إصدار شهادة السعودة.
وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي: إن شهادة السعودة هي خدمة لإصدار شهادة السعودة عند الطلب، وذلك من أجل إيضاح مدى تحقيق المنشأة لنسب التوطين المطلوبة.
شروط إصدار شهادة السعودة:
وأكدت الموارد البشرية أن شروط إصدار شهادة السعودة تتمثل فيما يلي:
1- تقوم المنشأة بتسجيل خدمة العنوان الوطني لدى البريد السعودي.
2- أن يكون الاشتراك ساريًا لكل من فرع المنشأة الطالب للخدمة والمركز الرئيسي.
3- أن تكون المنشأة قد حققت نسب التوطين المطلوبة وفقًا لبرنامج نطاقات.
بينما تتمثل خطوات إصدار شهادة السعودة، بحسب وزارة الموارد البشرية فيما يلي:
1- زيارة موقع الخدمات الإلكترونية بعد تسجيل الدخول واختيار المنشأة.
2- اختيار خدمة إصدار شهادة سعودة.
3- إدخال بيانات الشهادة المطلوبة.
4- بعد الانتهاء اضغط على تقديم الطلب.
5- سيتم إصدار شهادة سعودة على ملف pdf يتم طباعة الشهادة على ورق المنشأة وتوقيعها وختمها.
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