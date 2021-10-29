استعرضت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية شروط وإجراءات إصدار شهادة السعودة.

وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي: إن شهادة السعودة هي خدمة لإصدار شهادة السعودة عند الطلب، وذلك من أجل إيضاح مدى تحقيق المنشأة لنسب التوطين المطلوبة.

شروط إصدار شهادة السعودة:

وأكدت الموارد البشرية أن شروط إصدار شهادة السعودة تتمثل فيما يلي:

1- تقوم المنشأة بتسجيل خدمة العنوان الوطني لدى البريد السعودي.

2- أن يكون الاشتراك ساريًا لكل من فرع المنشأة الطالب للخدمة والمركز الرئيسي.

3- أن تكون المنشأة قد حققت نسب التوطين المطلوبة وفقًا لبرنامج نطاقات.

بينما تتمثل خطوات إصدار شهادة السعودة، بحسب وزارة الموارد البشرية فيما يلي:

1- زيارة موقع الخدمات الإلكترونية بعد تسجيل الدخول واختيار المنشأة.

2- اختيار خدمة إصدار شهادة سعودة.

3- إدخال بيانات الشهادة المطلوبة.

4- بعد الانتهاء اضغط على تقديم الطلب.

5- سيتم إصدار شهادة سعودة على ملف pdf يتم طباعة الشهادة على ورق المنشأة وتوقيعها وختمها.