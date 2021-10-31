انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم، لتحقيق المارد الأحمر لفوز صعب بهدف دون رد.

الأهلي ضد البنك الأهلي:

وبدأت مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي بشكل حماسي من لاعبي الفريقين، قبل أن يهدر حمدي فتحي فرصة هز الشباك بعد تلقيه تمريرة مميزة من محمد مجدي قفشة، وحولها الحارس محمود الزنفلي إلى ركلة ركنية.

واستمر ضغط الفريق الأهلاوي، وحصل على 3 ركلات ركنية بشكل متتالي، إلا أن دفاع البنك الأهلي تعامل معها بشكل جيد، وأهدر بيرسي تاو فرصة أخرى لهز الشباك، حيث مرت رأسيته بعيدًا، قبل أن يشير الحكم إلى وجود تسلل.

وأضاع ميكسيوني فرصة فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 20، قبل أن يطلق عمرو السولية تسديدة، ولكنها مرت خارج مرمى البنك الأهلي، واستخلص بيرسي تاو الكرة من لاعبي الدفاع، ليسدد أكرم توفيق الكرة، إلا أنها ذهبت بعيدًا.

وجاءت أول فرص الفريق الضيف عند الدقيقة 31، إلا أن محمد بسيوني لم ينجح في استغلالها وهز الشباك، وأطلق قفشة تسديدة عند الدقيقة 41، ولكنها مرت دون خطورة، لينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي بالتعادل.

شريف يسجل هدفًا قاتلًا:

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط النادي الأهلي بقوة، فيما اعتمد البنك الأهلي على الهجمات المرتدة، قبل أن يشارك محمد شريف بدلًا من محمد هاني، وأهدر فرصة برأسية مميزة بعد نزوله مباشرة.

واستغل محمد شريف كرة مرتدة من حارس مرمى البنك الأهلي، بعد تسديدة قوية من عمرو السولية، ليسددها ويهز الشباك عند الدقيقة 62، قبل أن ينقذ حارس الأهلي، علي لطفي فرصة خطيرة من محمد هلال عند الدقيقة 73.

واستمرت محاولات الفريق الضيف لإدراك التعادل، وكاد أسامة فيصل أن يهز الشباك عند الدقيقة 84، ولكن علي لطفي تعامل مع الكرة بشكل جيد، قبل أن تصطدم تسديدة حمدي فتحي بالقائم، لتنتهي مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي بفوز المارد الأحمر.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط، ليحتل المركز السادس.