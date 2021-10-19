كشف ثاني القحطاني شقيق المفقودة نوف القحطاني التي فُقدت في الرياض قبل أيام عن تفاصيل حول غيابها وكيفية اكتشاف الاختفاء.

تفاصيل اختفاء نوف

وقال القحطاني إن شقيقته اختفت مساء الأحد الماضي وبالتحديد عند الساعة 8.30 مساءً حيث كانت تُلقي بالنفايات خارج المنزل لكنها لم تعد.

وأضاف أن الوالدة افتقدت نوف بعد حوالي 10 دقائق من خروجها ثم خرجت للبحث عنها فلم تجدها، مضيفًا أنه تم البحث عنها في الحي الذي يقيمون فيه لكن دون جدوى فتم إبلاغ الجهات الرسمية.

معلومات عن المفقودة نوف القحطاني

يذكر أن نوف عمرها 11 سنة طولها 155 سم ووزنها 50 كلغم وفقدت بعد صلاة العشاء من يوم الأحد الماضي في حي الموسى بالرياض.

وقد انتشر وسم باسم نوف القحطاني عبر تويتر خلال الساعات الماضية وتصدر الترند السعودي وسط دعوات بأن تتكلل جهود البحث بالنجاح.

وقدم العديد من المواطنين المواساة لأسرة المفقودة نوف داعين الله أن يوفقهم في العثور عليها.