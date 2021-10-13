كشف محفوظ بن طالب، شقيق الإعلامي الراحل طارق بن طالب، عن كواليس الساعات الأخيرة بحياته قبل أن يُفارق الحياة أمس الأربعاء.

محفوظ بن طالب – شقيق طارق بن طالب :

تابعت مع "طارق بن طالب" مباراة المنتخب بالأمس وتعب بعدها بنصف ساعة .. اليوم تحسنت حالته حتى أتت الساعة الـ8 أخذ الله وداعته ..#طارق_بن_طالب_في_ذمه_الله

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/OdfYkSjtxB — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) October 13, 2021

كواليس الساعات الأخيرة في حياة طارق بن طالب:

وتحدث محفوظ بن طالب لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: “تابعت معه (أمس الثلاثاء)، مباراة الأخضر ضد الصين وكان في حالة جيدة، ثم بعد المباراة تعب بنصف ساعة من نهايتها”.

وأضاف محفوظ: “ابنة أخي الراحل اتصلت بي هاتفيًّا لتُخبرني أن والدها عانى بعدما كانت حالته الصحية تحسنت صباح اليوم، وعندما جئت إلى المشفى كان فارق الحياة في الثامنة أو الثامنة والنصف مساءً”.

الوسط الرياضي ينعى الإعلامي الراحل:

وفي وقت سابق، نعى مجموعة من المنتمين للوسط الرياضي، الإعلامي الراحل طارق بن طالب الحربي الذي وافته المنية اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

وكانت البداية مع ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قائلًا: “رحم الله الأخ العزيز طارق بن طالب أحد قامات الإعلام الرياضي في السعودية، خالص العزاء والمواساة لأسرته وللوسط الإعلامي وكافة محبيه”.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال الأسبق ، على حسابه في موقع “تويتر”: “اللهم ارحم عبدك طارق وأسكنه فسيح جناتك.. اللهم اغفر له وألهم أهله وذويه الصبر”.

وغرد صفوان السويكت رئيس النصر السابق قائلًا: “اللهم اغفر لأخي الحبيب طارق بن طالب وارحمه واغفر له وتجاوز عنه والله المستعان

أما سلطان اللحياني لاعب الوحدة السابق والمحلل الفني فقال: “رحم الله الفقيد وغفر له وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

أما الإعلامي عبدالعزيز المريسل فقال: “كسرت ظهري يا أبو فارس، الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى يا أطيب قلب”.