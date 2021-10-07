انتهى الشوط الأول من مباراة السعودية واليابان بالتعادل بين الفريقين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

محمد العويس يحافظ على نظافة شباكه

وشهد الشوط الأول من المباراة تألقًا غير عادي من الحارس محمد العويس الذي أنقذ مرماه في أكثر من مناسبة من هجمات المنتخب الياباني.

ويتقاسم المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثانية مع المنتخب الأسترالي برصيد ست نقاط.

الفوز شعار الأخضر أمام الساموراي

ويأمل المنتخب السعودي في الفوز على اليابان، مع خسارة المنتخب الأسترالي أمام عُمان أو تعادل المنتخبين لتنفرد السعودية بصدارة المجموعة.

يذكر أن المنتخب السعودي كان فاز في أول جولتين من التصفيات على منتخبي فيتنام وعُمان بينما خسر منتخب اليابان من عمان وفاز على الصين.