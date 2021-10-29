حسم الفريق الكروي الأول في الهلال، الشوط الأول من مباراة الأهلي بالتقدم بهدف دون رد، في الجولة العاشرة من عمر مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سالم الدوسري يُبدع:

وتمكن سالم الدوسري من إحراز أول أهداف فريقه الزعيم في شباك الأهلي.

وسُجل الهدف بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، بعدما راوغ الدوسري لاعبين في خط دفاع الأهلي ليُسكن الكرة في شباك الحارس محمد الربيعي.

الهلال يطارد الوصافة:

يذكر أن الزعيم يتواجد بالمركز الرابع برصيد 15 نقطة، والأهلي ثامنًا برصيد 11 نقطة.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.