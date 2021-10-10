دشن قسم التأهيل المهني التابع لمركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض، مساء يوم أمس الأحد، الصالة الرياضية لمتدربيه من ذوي الإعاقة، بحضور مساعد مدير عام الفرع لقطاع التنمية ومديرة المسؤولية الاجتماعية بالفرع وعدد من القيادات والمنسوبين.

تخدم 56 شخصًا:

وتحتوي الصالة الرياضية التي تخدم 56 شخصًا من ذوي الإعاقة على مجموعة من الأجهزة الرياضية الطبية والحركية مثل أوبتكل سيكل والهوكي الكهربائي والملاكمة وأجهزة السير الكهربائي والشد أثقال والفربرة التي تساعد مستخدميها على تجاوز بعض المشاكل الصحية لديهم بحسب نوعها ودرجتها، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لها ما بين 10 إلى 15 متدربًا يتم تقسيمهم وفق الجدول الدراسي لكل فصل خلال الأسبوع.

خطط تطوير:

يشار إلى أن هذا التدشين يأتي ضمن خطط التطوير التي يعتمدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمستفيديه من الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز التأهيل التابعة له حسب احتياجاتهم الفردية، وبالتعاون مع كافة القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.