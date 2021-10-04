ضبطت “صحة الرياض”، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافداً يمارس العلاج الطبيعي، في موقع مخالف.

وتفصيلاً أوضحت “صحة الرياض”، أنه وبناء على بلاغ وارد إلى 937، تم ضبط وافد يعمل في العلاج الطبيعي، وذلك بشكل مخالف، وغير مخول له مزاولة المهنة، في منزل سكني.

واتضح أنه غير مصرح له بالعمل، ويعمل لدى شخص سعودي، ويتقاضى 1500 ريال لكل فحص.

وتم إيقافه مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمه للشرطة لإحالته للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله.

جولات تفتيشية مستمرة

وشددت “صحة الرياض” على أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

العقوبات المقررة

ووفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية فإنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: من زاول المهن الصحية دون ترخيص ، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية ، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة ، من انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.

ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها ، من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

ونوهت إلى أنها تواصل الجولات التفتيشية ، التي تنفذها الفرق المختصة بالالتزام ، وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937.