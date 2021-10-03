خصصت صحة حفر الباطن 3 عيادات لفحص سرطان الثدي باستخدام جهاز “الماموغرام”, في مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى الملك خالد، ومستشفى الولادة والأطفال، وذلك ضمن الحملة الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة للكشف المبكر عن سرطان الثدي على مستوى المملكة.

وأكدت صحة حفر الباطن أن الحملة تستهدف النساء من عمر 40 سنة وما فوق، مشيرةً إلى أهمية رفع مستوى الوعي لدى النساء بضرورة إجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي.

من جانب آخر, نفَّذ مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن بالتعاون مع الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي والدوريات الأمنية- فرضية تمثلت في حريق وهمي, وإجلاء 7 مصابين في داخل المستشفى.

وأشارت صحة حفر الباطن إلى أن الفرضية تهدف إلى قياس مدى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع حالات الطوارئ، وتكامل التنسيق فيما بينها، وتطبيق أعلى معايير السلامة العامة والتعامل مع الحالات الطارئة، ورفع نسبة الوعي والسلامة لدى العاملين, وتقييم قدرات الاستجابة.

وأفادت أن الفرضية تهدف إلى تدريب الموظفين على عملية الإخلاء والتوعية بالتصرف الصحيح عند وقوع الحوادث في الوقت المناسب (لا سمح الله).

