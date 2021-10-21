يُعد شهر نوفمبر المقبل، شهرًا حساسًا للكرة السعودية، وذلك بسبب قوة المباريات التي يخوضها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونادي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا.

#وليد_الفراج: شهر نوفمبر المقبل حساس للكرة السعودية ،المنتخب في التصفيات ونهائي دوري أبطال آسيا للهلال .. صدارة بالتصفيات وبطل سعودي .. ستكون أكثر حالة ايجابية للكرة السعودية اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIPhttps://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/QDjvfH7Dsq — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 21, 2021

شهر نوفمبر مرتقب لكل جماهير الكرة السعودية

وقال الإعلامي وليد الفراج في برنامج ” أكشن مع وليد” : ” الشهر المقبل سيكون حساسًا ومرتقبًا لجماهير الكرة السعودية، الأخضر سيواجه أستراليا يوم 11 من الشهر المقبل ومن المحتمل في قطر بسبب إجراءات الإغلاق في أستراليا، ثم نواجه فيتنام يوم 16 نوفمبر”.

وأضاف الفراج: ” بعدها بأسبوع يواجه الهلال، فريق بوهانج الكوري في نهائي دوري الأبطال الآسيوي في الرياض، من الممكن في الشهر المقبل نجد منتخبًا متربعًا على عرش صدارة مجموعته، بتصفيات مونديال 2022، ونجد بطلًا سعوديًا مُتوجًا بالذهب الآسيوي”.

حالة إيجابية وغير مسبوقة للكرة السعودية

وتابع الفراج: ” حالة إيجابية وطاقة إيجابية غير مسبوقة للكرة السعودية”.

يذكر أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم احتل المركز الـ49 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن منتخبات أكتوبر بعد تألقه في تصفيات كأس العالم مؤخرًا بالفوز على منتخبي اليابان والصين.