أوضح الأوروجوياني أوسكار تاباريز، المدير الفني لـ منتخب أوروجواي الأول لكرة القدم، أنه سيفقد 3 لاعبين عند مواجهة منتخب الأرجنتين بعد غد الأحد في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

3 غيابات لـ منتخب أوروجواي:

وكشف مدرب الأوروجواي أن كلًّا من جيورجيان دي أراسكايتا وخوسيه خيمينيز ورودريجو بيتانكور سيغيبون عن مواجهة راقصي التانجو الأحد في تصفيات مونديال 2022.

وكان منتخب الأوروجواي تعادل فجر اليوم الجمعة مع منتخب كولومبيا بدون أهداف وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من تصفيات أمريكا الجنوبية.

ورغم تعادل أوروجواي مع كولومبيا لكن المنتخبين حافظا على تواجدهما ضمن مراكز مؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 حيث تحتل أوروجواي المركز الرابع برصيد 16 نقطة، أما المنتخب الكولومبي فيتواجد خامسًا برصيد 14 نقطة.

أداء باهت لـ الأرجنتين ضد باراجواي:

وفي سياق آخر، لعب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد باراجواي، فجر اليوم الجمعة، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وأُقيمت مباراة منتخب راقصي التانجو ضد باراجواي في العاصمة سونسيون ضمن منافسات الجولة الـ11 من التصفيات المونديالية، وشهدت ظهورًا باهتًا لنجم التانغو ليونيل ميسي.

ورفعت الأرجنتين رصيدها إلى 19 نقطة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم 2022، خلف البرازيل متصدر الترتيب، فيما وصل رصيد باراغواي إلى 12 نقطة في المركز السادس.

جدير بالذكر أنه يتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى، فيما يخوض المنتخب صاحب المركز الخامس ملحقًا.