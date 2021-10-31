رد فؤاد أنور لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر سابقًا على انتقادات فهد الهريفي لاعب النصر السابق للاعبي أصفر العاصمة بسبب تراجع مستواهم بالفترة الحالية.

ماذا قال الهريفي ؟

وقال الهريفي عبر حسابه في “تويتر” : “”النصر ضايع، لا فرض أسلوب ولا لعب جماعي الكل تائه وسط ضائع ودفاع لا يبدأ الكرة بشكل مثالي، وهجوم حتى الدور الدفاعي غائب، إن طلعنا بثلاث نقاط مكسب، طبعا كلامي دائما لا يعجبكم”.

“على الأقل أنا صادق معكم ومركز على تقويم فريقي، وغيري كل تغريداته يترك كيانه ويذهب للأندية الأخرى، أعرف ما تحبوني، واللي يدغدغكم ويغشكم تحبونه، أقول لكم شيء، أنا عذركم الوحيد لتغطية إخفاقاتكم”.

رد فعل فؤاد أنور

فما كان من أنور إلا أن رد بتغريدة اعتبرها البعض جارحة بحق فهد الهريفي، ثم انتقد أنور لاحقًا لاعبي نادي النصر بعد التعادل مع الفيحاء مساء أمس السبت في الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي النصر حاليًا المركز السابع بـ جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة بعد التعادل.