تقترب شركة البيع الإلكتروني لبيع المعدات الرياضية Signa Sports United من عقد صفقة لضم صندوق الاستثمارات العامة لقائمة المستثمرين بها.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، تعمل شركة البيع الإلكتروني Signa Sports United على جذب المزيد من المستثمرين قبل اتخاذ خطوة طرح أسهمها للاكتتاب العام ببورصة نيويورك بعد إعلان دمجها سابقًا مع شركة Yucaipa Acquisition Corp الأمريكية، والتي يديرها الملياردير الأمريكي “رون بوركل”.

شريك جديد:

وفي حال إتمام الصفقة، سينضم صندوق الاستثمارات العامة للمستثمرين الحاليين في شركة البيع الإلكتروني Signa Sports United، وهم شركة SoftBank Group Corp اليابانية، وشركة مبادلة الاستثمارية ومقرها أبو ظبي.

وأوضحت الصحيفة أنه في حالة نجاح الصفقة أيضًا، تصل قيمة الاستثمارات الإجمالية في شركة Signa Sports United، لـ370 مليون دولار.

المزيد عن Signa Sports:

وشركة البيع الإلكتروني للمعدات الرياضية، Signa Sports United هي شركة بيع إلكتروني تدير عدة منصات إلكترونية وتتخذ من مدينة برلين مقرًّا لها.

وتركز الشركة في مبيعاتها على بيع المعدات اللازمة للدراجات الهوائية الرياضية ومعدات رياضة التنس، بالإضافة للملابس الرياضية وملابس الفرق.

والشركة تقدم خدماته في الوقت الحالي بالدرجة الأولى في أوروبا والولايات المتحدة، وتضم عدد من المنصات التابعة لها للبيع الإلكتروني تشمل منصة باسم Bikester ومنصة باسم Fahrrad.de ومنصة باسم Probikeshop ومنصة إلكترونية باسم CAMPZ ومنصة باسم Tennis-Point.

رفع القيمة السوقية:

وأوضحت الصحيفة أن الهدف من جذب شركة موقع Signa للاستثمارات واندماجها سابقًا مع شركة Yucaipa Acquisition Corp، الهدف منه رفع القيمة السوقية للشركة ليصل لـ3.2 مليار دولار.

وجزء من الخطة المستقبلية لهذه الشركة الألمانية المنشأ، الاستحواذ على موقع بيع الدراجات الإلكتروني WiggleCRC.

رؤيا ولي العهد:

وذكرت “وول ستريت جورنال” أن خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجعل الاستثمارات الرياضية والترفيه حجر أساس للاقتصاد القومي، تتوافق وخطوة سعي صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في شركة Signa Sports United.

مع العلم أن صندوق الاستثمارات العامة سبق أن أتم صفقة الاستحواذ على فريق نيوكاسل الإنجليزي بقيمة 380 مليون دولار.