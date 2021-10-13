تفاعل المرور السعودي مع بلاغ بشأن تحايل شاحنات مع نقاط الرصد، والدخول للأحياء السكنية.

تطبيق العقوبات:

وقال المرور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط الشاحنات المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور.

تنظيم دخول الشاحنات للمدن:

وكانت الهيئة العامة للنقل قد أعلنت بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للموانئ برنامجا لتنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسية في المملكة، وفق عدة مراحل تبدأ أولاها في مدينة جدة، حيث سيكون دخول الشاحنات من خلال حجز مواعيد إلكترونية وبأوقات محددة ومجدولة، وذلك للإسهام في تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدسها في مداخل المدن ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل.

نشاط نقل البضائع:

وسيمكّن هذا البرنامج الناقلين العاملين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية من التنقل الصحيح في أوقات المنع والذروة والازدحام المروري للطرق الرئيسية بالمدن، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار الطويلة لسائقي هذه الشاحنات، وكذلك تطوير الجوانب التشغيلية، والتخفيف والتيسير على الشركات ومنشآت القطاع الخاص العاملة والمستثمرة في نشاط نقل البضائع، وتقليل التكاليف.