أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال بشرطة منطقة المدينة المنورة أسفرت عن تحديد هوية شخصين والقبض عليهما لنشرهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا احتياليًّا عن تعديل الحالة الاجتماعية في تطبيق توكلنا إلى محصن مقابل الحصول على مبالغ مالية، وهما مقيمان من الجنسية اليمنية والباكستانية في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وأضافت شرطة منطقة المدينة المنورة أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.