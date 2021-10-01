أعلنت الإدارة العامة للمرور في منطقة جازان، عن ضبط قائدي عدد من المركبات قاموا بالتفحيط وممارسات مخالفة للأنظمة في أحد الشوارع في محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان.

إحالة إلى الهيئة المرورية:

ولفتت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أنها أوقفت أصحاب المركبات المخالفة، وإحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

يأتي ذلك بعد رصد مقطع فيديو أظهر قيام عدد من أصحاب المركبات بالتجمهر ليلًا في أحد الشوارع بالمحافظة، حيث قاموا بممارسة التفحيط وارتكاب عدد من المخالفات المرورية.