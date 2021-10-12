ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا ومقيمًا من الجنسية السودانية مخالفَين لنظام البيئة، لقيامهما بتشويه المعالم الطبيعية بالحفر وتجريف التربة في محافظة الخرمة بمنطقة مكة المكرمة.

تفاصيل الواقعة:

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه ضُبطت آلية تستخدم في الحفر تعود ملكيتها للمواطن، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للجهات المختصة.

أرقام البلاغات:

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.