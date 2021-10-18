داهمت أمانة منطقة الرياض مستودعًا لإنتاج معقمات ومواد تنظيف مغشوشة.

ملصقات لأسماء تجارية وعلامات جودة مزيفة تقود مراقبينا للإطاحة بوافدين حولوا مستودعًا جنوب الرياض إلى مصنع لإنتاج معقمات مغشوشة ومواد تنظيف مقلّدة.. والجزاء الرادع ينتظر المخالفين.. pic.twitter.com/06OAeiHqcW — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) October 18, 2021

جزاء رادع:

وذكرت أمانة الرياض، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: أن ملصقات لأسماء تجارية وعلامات جودة مُزيّفة تقود مراقبينا للإطاحة بوافدين حولوا مستودعًا جنوب الرياض إلى مصنع لإنتاج معقمات مغشوشة ومواد تنظيف مقلّدة.. والجزاء الرادع ينتظر المخالفين.