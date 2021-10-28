صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة قبضت على (17) مخالفاً لنظام الإقامة، منهم (14) من الجنسية السودانية، و (3) من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والسورية، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، ارتكبوا جرائم سرقة مركبات متعطلة، وتفكيك أجزائها وبيعها، والقبض على مواطنين قاما بإيواء المخالفين وإخفاء المسروقات، وتخزين أجزائها في مواقع تعود ملكيتها لهما.

وأضاف متحدث شرطة اليراض أنه جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلوا إلى النيابة العامة.