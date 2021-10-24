ألقت شرطة الرياض القبض على (5) أشخاص إثر مشاجرة جماعية وتعرض أحدهم لحادث دهس متعمد.

جهود شرطة الرياض لضبط الجناة

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية (5) أشخاص، حدثت بينهم مشاجرة جماعية في طريق عام لخلاف بينهم، وتعرض أحدهم لدهس متعمد من أحد أطراف المشاجرة بعد ظهورهم في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم القبض عليهم، وهم (5) مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.