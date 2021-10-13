ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات صيد من دون ترخيص في عدد من مناطق المملكة، وعثر بحوزتهم على (22) طائرًا مصيدًا، و(6) بنادق هوائية، وشباك وأدوات للصيد، وذخائر، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

عقوبة استخدام الشباك:

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة استخدام الشباك في الصيد غرامة تبلغ (100) ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص (10) آلاف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.