أُصيب اللاعب الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع نادي برشلونة الإسباني ومنتخب أوروجواي في مباراة منتخب بلاده فجر اليوم الاثنين ضد الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

ولعب أراوخو المباراة ضد راقصي التانجو لمدة 73 دقيقة ثم غادر اضطراريًا بسبب الإصابة.

مدافع أوروجواي يتأثر بفيروس الفيفا !

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية إن أراوخو أصبح ضحية المباراة بإصابته وتأثره بالتوقف الدولي للفيفا أو ما يُعرف إعلاميًا باسم ” فيروس الفيفا” وذلك بعد إصابته في الفخذ الأيمن.

يذكر أن التقارير لم تكشف حتى الآن مدة غياب أراوخو عن مباريات نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وبعد الخسارة من الأرجنتين، سيواجه منتخب أوروجواي، نظيره البرازيل فجر الجمعة المقبلة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

منتخب الأرجنتين في مواجهة قوية أمام بيرو

وفي سياق آخر، منتخب راقصي التانجو سيخوض مواجهة قوية ضد منتخب بيرو فجر يوم الجمعة القادمة في الجولة الـ12 من تصفيات المونديال، حيث يسعى أبناء المدرب ليونيل سكالوني للفوز مع خسارة البرازيل أمام أوروجواي، وذلك من أجل تصدر قائمة منتخبات أمريكا الجنوبية المتنافسة على التأهل لمونديال قطر 2022.

وسوف يواجه راقصو التانجو منتخب بيرو في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت المملكة على ملعب ” المونيمونتال” في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس.

وكان منتخب راقصي التانجو تمكن من الفوز على أوروجواي بثلاثية أحرزها كل من ليونيل ميسي ورودريغو دي بول ولاوتارو مارتينيز.