منذ ظهور ضمك بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل موسمين وهو يقدم مبادرات ودروسًا لم تسبقه إليها أندية عريقة ومتوسطة متواجدة بالدوري منذ بداياته، ولعل من أبرز تلك المبادرات مبادرة دعم ممثلي الوطن في مشاركاتهم الخارجية من خلال حسابات النادي في وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت أولاها مع الهلال في مشاركته بدوري أبطال آسيا عام 2019، والتي قوبلت وقتها باحتجاجات كبيرة من بعض الجماهير كونها أمرًا لم يكن متعودًا عليه في وسط رياضي طغا عليه التعصب المقيت.

ضمك يسن سُنة حميدة

الجميل أن المبادرة تلك شجعت في وقتها أندية كثيرة لتحذوا حذوها بعد أن كانت تستصعب الأمر وتخشى من ردة الفعل الجماهيرية، ولم تتوقف سياسة ضمك بعد ردة الفعل العنيفة الأولى ضده ولم تهتز بل واصل مسلسل شيمه النابعة من ثقافة منطقته مع جميع أندية الوطن المشاركة خارجيًا ودعم النصر والأهلي والاتحاد والشباب، وبذلك يكون ضمك قد سنّ وفي أول سنتين له بدوري المحترفين سنة حميدة ورسخ ثقافة جديدة عنوانها الفروسية والروح الرياضية، وعكست في الوقت نفسه روح المسؤولية وحس المواطنة الحقيقية.

فارس الجنوب يجني ثمار 3 مواسم

اليوم وفي الموسم الثالث يعتلي فارس الجنوب صدارة الدوري مؤقتًا بعد فوزه الثمين مساء أمس أمام الرائد 2/0 بالقصيم وهي الصدارة التي أسماها كثيرون (صدارة النوايا الطيبة)، والمفارقة العجيبة أيضًا أنها تزامنت مع الاستراتيجية التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير منطقة عسير تحت شعار «قمم وشيم» ليترجمها ضمك الشيم في غضون يومين ويتوجها باعتلاء قمم الدوري السعودي.