نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في تسجيل هدف التعادل أمام الاتحاد مع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة.

⚽️🎥 د54’ شاهد هدف التعادل لضمك عن طريق " إيميليو زيلايا " #ضمك_الاتحاد pic.twitter.com/wf3Al2iBoB — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) October 17, 2021

ضمك يتعادل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بقوة، وتمكن إيميلو زيلايا من هز الشباك عند الدقيقة 54، بعد تلقيه كرة عرضية من أوجوستو.

ويلعب ضمك ضد الاتحاد الآن على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بهدف دون رد سجله لاعبه البرازيلي رومارينيو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة من الفوز بـ5 مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر، وبفارق نقطتين عن فارس الجنوب الوصيف.