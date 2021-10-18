تتمتع مباريات ديربي الرياض بين الهلال والنصر بذكريات لا تُنسى من قبل عشاق الفريقين، وذلك قبل مباراة الغد بينهما في نصف نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2021.

وتُوجد في ذاكرة الديربي المثير مجموعة من الذكريات منها على سبيل المثال خطة زوران ماميتش المدرب الكرواتي السابق الذي درب النصر في عام 2017، وتسببت خطته في إحراج الهلال والإدارة النصراوية التي أبقت عليه بعد أن كانت قررت إقالته.

وكانت إدارة النصر آنذاك تعجلت واتخذت قرارًا بإقالة المدرب زوران بسبب علمها بدخول أسماء غريبة في تشكيل النصر لمواجهة الهلال في ديربي 2017، والدفع بلاعبين يلعبون في أماكن غريبة وللمرة الأولى في أرضية الملعب، وبدأت المباراة وقتها وفاز النصر بهدفين دون رد، حيث كان أسلوب لعب زوران ماميتش مفاجئ للجميع وعجز الهلال عن تسجيل أي أهداف لتقرر الإدارة النصراوية استمرار المدرب.

حيلة ذكية كلفت الهلال الخسارة برباعية:

موقف آخر لا يُنسى وهو الحيلة العبقرية التي لجأ إليها مسؤولو النصر في عهد الرئيس الراحل للنادي الأمير عبدالرحمن بن سعود حيث تم وضع جبيرة مزيفة على قدم محمد العبدلي لإيهام الهلال أنه لن يشارك بأحد مباريات الديربي في الستينات، لكنه شارك وسجل هاتريك في شباك الهلال، في ديربي شهير انتهى بفوز النصر برباعية مقابل هدف.

صفقة بطائرة خاصة قبل ساعات من ديربي الرياض:

أيضًا من منا ينسى طائرة العماني حسن ربيع الذي جاء ووقع إلى النصر وكان قد تألق بصورة مُلفتة للأنظار في دورة خليجي 19، حيث جاء بطائرة خاصة ليلة ديربي الرياض في عام 2009.

اللاعب العماني وبعد أن وقع لـ النصر لم يستمر لفترة طويلة ووقتها خسر النصر الديربي بنتيجة 2/ 1 أمام الهلال، حيث شارك وقتها المحترف الروماني رادوي في أول مباراة له بالديربي ضد النصر.

من المواقف التي لا تُنسى في ديربي الرياض هي هروب 3 لاعبين برازيليين كانوا محترفين في النصر وهم “باستوس وإيفرتون وإلتون برنداو” حيث طلب وقتها الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر من المدرب الأوروجوياني كارينيو عدم الاعتماد على اللاعبين الأجانب أمام الهلال في دوري 2014، وكانت المفاجأة بفوز النصر على الهلال بواسطة اللاعبين السعوديين وتقدم النصر في الصدارة حتى حقق الدوري في 2014 بعد غياب دام 19 سنة.