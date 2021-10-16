في محاولة منها لطمأنة العالم، أعلنت حركة طالبان السماح للفتيات باستئناف الدراسة في المرحلة الثانوية في عدد من الولايات فيما سيتم السماح تدريجيًا في باق البلاد التي سيطرت عليها الحركة بعد الانسحاب الأمريكي في أغسطس الماضي.

طالبان تتراجع

وقال نائب المدير التنفيذي في منظمة اليونيسف، عمر عبدي، الذي زار كابل الأسبوع الماضي، إن خمس من ولايات أفغانستان البالغ عددها 34 – بلخ وجوزجان وسمنغان في الشمال الغربي، وقندوز في الشمال الشرقي وأوروزغان في الجنوب الغربي- تسمح بالفعل للفتيات بالالتحاق بالمدارس الثانوية.

إطار لعودة الدراسة

وأضاف عبدي أن وزير التعليم في طالبان أخبره أنهم يعملون على وضع “إطار” للسماح لجميع الفتيات بمواصلة تعليمهن بعد الصف السادس، والذي يجب نشره “ما بين شهر إلى شهرين”.

وتابع قائلا: “بينما أتحدث إليكم اليوم، فإن ملايين الفتيات في سن المدرسة الثانوية يفقدن التعليم لليوم السابع والعشرين على التوالي.. نحن نحثهم على عدم الانتظار.. أي يوم ننتظره هو يوم ضائع بالنسبة للفتيات غير الملتحقات بالمدرسة”.