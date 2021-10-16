تمكّن الطاروح السعودي عبدالحفيظ الحمدي من طرح صقرين في أسبوع واحد، وبيعهما في مزاد نادي الصقور السعودي الثاني، محققاً مبلغاً إجمالياً وصل إلى 217 ألف ريال، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وطرح الحمدي الصقرين قرب مركز الحسي التابع لمحافظة أملج بمنطقة تبوك، مستفيداً من رصيد خبرته في الصقارة، الذي يناهز 28 عاماً.

ليلة المزاد الحادية عشرة:

وباع الطاروح صقره من نوع شاهين فرخ في ليلة المزاد الحادية عشرة أمس بمبلغ 172 ألف ريال، إذ يتسم بطول مساوٍ لعرضه، يبلغ 15.5 إنشاً، ووزنه 1021 جراماً، فيما باع صقره الأول في ليلة المزاد التاسعة التي أقيمت الثلاثاء الماضي بمبلغ 45 ألف ريال، وهو من نوع شاهين قرناس، طوله 15 إنشاً، وعرضه 15 إنشاً وربع، ووزنه 942 جراماً.

طرح صقرين في أقل من أسبوع:

وأوضح الحمدي أنه تمكّن من طرح صقرين في أقل من أسبوع، مبينًا أن أسعار المزاد كانت مشجعة لمواصلة هذه الهواية، آملاً أن يتمكن من طرح صقر ثالث قبل نهاية المزاد، الذي يواصل فعالياته بمقر النادي في ملهم (شمال العاصمة) حتى الخامس عشر من نوفمبر المقبل.