طرحت أمانة الشرقية، 5 فرص استثمارية وتجارية بمحافظة الخفجي، في مجالات إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مستودعات ومخازن.

تفاصيل الفرص الاستثمارية:

وتمثلت الاستثمارات في إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة وإدارة مستودعات ومخازن، قطعتين (90/ج – 90/د) بمساحة 1057.9 م2 وقطعتين (91/أ – 91/ب) بمساحة 1113.7 م2 وقطعتين (91/ج – 91/د) بمساحة 1060.8 م2, بالإضافة إلى قطعتين رقم (89/ج – 89/د) للأنشطة التجارية بمساحة 996.8 م2، وقطعتين رقم (90/أ – 90/ب) بمساحة 978.8 م2.

ودعت الأمانة الراغبين في الاستثمارات المطروحة الدخول على منصة “فرص” والاستفادة من الفرص المتنوعة.