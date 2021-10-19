تسبب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، علي لاجامي، في تأزم موقف العالمي في ديربي القارة ضد الهلال المقام الآن.

🎥 | لقطة إشهار حكم المباراة للكرت الأحمر تجاه لاعب #النصر علي لاجامي#النصر_الهلال_دوري_ابطال_اسيا #قنوات_SSC pic.twitter.com/bTCuLAn1Qx — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 19, 2021

طرد علي لاجامي:

وأشهر حكم ديربي القارة البطاقة الحمراء في وجه علي لاجامي في الدقيقة 46 من أحداث الشوط الأول، بعد تدخله بقدمه بشكل متهور على النجم الهلالي، المالي موسى ماريغا، ما صعب موقف النصر الذي يسعى لتعديل النتيجة.

وكاد علي لاجامي أن يسجل هدف التعادل في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل دقائق من تعرضه للطرد، إلا أن حارس المرمى عبدالله المعيوف تألق وتصدى لتسديدته على مرتين.

الهلال يتقدم في الشوط الأول:

وانتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر ضد الهلال ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بتقدم الزعيم بهدف دون رد سجله ماريغا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسجل ماريغا الهدف الأول عند الدقيقة 17 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه تمريرة مميزة من الفرنسي بافيتيمبي غوميز، ليشتعل ديربي القارة بعد الهدف بحثًا عن هز الشباك مجددًا.