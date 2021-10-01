أوضحت وزارة الصحة الطريقة الصحيحة لاستخدام الخيط السني، والذي يعد أحد أشهر طرق تنظيف الأسنان.

طرق تنظيف الأسنان بـ الخيط السني:

ولفتت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، إلى أن هذه الطرق تشمل:

– قم بلف نحو 25 سم من الخيط السني حول الإصبعين الأوسطين من اليدين.

– استخدم الإبهام والسبابة لتمرير 2 سم من الخيط السني بين الأسنان.

– أمسك بالخيط السني وقم بتمريره بين الأسنان برفق، ثم ثنيه بشكل نصف دائرة للخارج باتجاه اللثة.

– يتم سحب الخيط للأعلى والأسفل، وتكتمل لباقي الأسنان.