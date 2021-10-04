قدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء محبطًا لجماهيره خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما عرض إدارة ماجد النفيعي والمدير الفني بيسنيك هاسي لانتقادات.

طريقة اللعب سبب تراجع الأهلي:

وعلق الإعلامي راكان سامي على تراجع أداء الراقي قائلًا: “نقطة ضعف الأهلي تكمن في طريقة اللعب التي لا تتناسب مع إمكانيات لاعبيه خصوصًا عمر السومة الذي لا يصلح كقائد للتحولات الهجومية لعدم امتلاكه السرعة”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “المنصة” مع الإعلامي محمد البكيري عبر إذاعة “ألف ألف”: “أي كرة عرضية على الراقي هي بمثابة ضربة جزاء، ناهيك عن سوء التغطية العكسية لمحاور الارتكاز وأظهرة الجنب”.

الراقي يُعاني هذا الموسم:

ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالمستوى المتوقع مع مدربه بيسنيك هاسي، حيث خيب آمال جماهيره، بعد تراجع مستواه ونتائجه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ويتواجد الراقي في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، من التعادل في 5 مواجهات، والخسارة مرتين، وكان آخرها ديربي جدة ضد الاتحاد بهدفين دون رد.