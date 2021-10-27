قال الإعلامي والناقد الرياضي محمد الشيخ: إن طريقة مدرب الاتحاد، الروماني كوزمين كونترا ستورط العميد بالمباريات المقبلة.

الاتحاد سيتعافى:

وتحدث الشيخ لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “كونترا يعتمد على سرعات لاعبيه ولا يوجد تنظيم لخط دفاع الفريق الكروي الأول للعميد، هذا سيرهق ويورط الفريق المباريات المقبلة، ولكنني اعتقد أن العميد سيتعافى أمام الحزم”.

وأضاف: “الحزم إذا فتح خطوطه سيعاني ضد الاتحاد، والعميد سيفوز ويحقق النقاط الثلاث”.

البيشي بديلًا لـ فهد المولد:

قرر المدرب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالعميد، الاعتماد على اللاعب عبدالعزيز البيشي في مباراة الحزم اليوم الخميس بالجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيتواجد البيشي بقائمة العميد بدلًا من فهد المولد المعاقب والمُستبعد من مباراة الحزم بقرار تأديبي من المدرب كونترا.

وسيسعى العميد للفوز على الحزم من أجل العودة لـ صدارة الدوري السعودي للمحترفين بعد أن تعثر في آخر جولتين أمام فريقي ضمك والشباب.