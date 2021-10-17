وجه سالم الدوسري نجم الفريق الكروي الأول في الهلال، طلبًا خاصًا لجماهير النادي وذلك قبل مواجهة نادي النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد غد الثلاثاء.

تعليق سالم الدوسري

وقال الدوسري عبر حسابه في “تويتر” : “الحمد لله إلى نصف النهائي، ألف مبروك لجمهورنا، وما نستغنى عن دعمكم ووقفتكم معنا في الأيام القادمة، زي ما عودتونا دايمًا”.

وسيواجه الهلال، فريق النصر في ملعب مرسول بارك في الرياض بعد غد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

الدوسري يعود من الإصابة ويُنقذ الهلال

وكان الدوسري تألق وسجل هدفًا لـ الهلال في شباك بيرسبوليس الإيراني في مباراة كانت انتهت بفوز الأزرق بثلاثية دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.