كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (47) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (46) حالة، كما تم تسجيل (4) حالات وفاة جديدة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (547449) فيما يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (536493) حالة، تعافى منهم (8736) حالة بينما وصل عدد الحالات الحرجة إلى (147) حالة فقط.

تراجع المنحنى الوبائي في المملكة

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضًا ملحوظًا في تسجيل الحالات بالمملكة خلال هذه الفترة، ويواصل اتجاهاته الإيجابية، لافتًا النظر إلى أن متحور دلتا هو السائد عالميًا ويعد أشد المتحورات إثارة للقلق وذلك لسرعة انتشاره، ويلزم أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفاته وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة.

حالات متحور دلتا في المملكة

وأشار العبدالعالي إلى أن متحور دلتا موجود بالمملكة وتتم متابعة المتحورات كافة عن كثب من خلال التسلسل الجيني، مؤكدًا أنه تم تجاوز مراحل مهمة في جائحة كورونا وتجنب تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفيروس.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.