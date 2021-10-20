أعرب الناقد الرياضي جمال عارف عن سعادته، وذلك بعد ضمان مشاركة نادي الاتحاد ببطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2022، وذلك بعد توديع النصر لدوري أبطال آسيا نسخة العام الحالي.

النصر يودع والاتحاد يضمن البقاء:

وكان النصر خسر مساء أمس الثلاثاء أمام الهلال بنتيجة هدفين لهدف في دور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال.

وقال عارف في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: إنه سعيد باستمرار تواجد العميد في دوري أبطال آسيا نسخة العام المقبل.

وأضاف: “الاتحاد رجع له حقه، وهو كان الأحق بالمشاركة تعديلات دوري الأبطال الجديدة كادت تُنهي آماله”.

القواعد الجديدة كادت تجعل الاتحاد خارج الآسيوية:

وتنص القواعد على أن الفائز بدوري الأبطال الآسيوي يشارك في النسخة التالية مباشرة ومن دور المجموعات، وذلك يعني أنه بعد إقصاء النصر من البطولة في نسخة 2021 فسوف يشارك في 2022 بطل نسخة 2021، وقد يكون الهلال الذي حقق بطولة الدوري السعودي 2021 والشباب وصيف الدوري والفيصلي بطل كأس الملك والاتحاد صاحب المركز الثالث.