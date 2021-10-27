دافع الإعلامي جمال عارف عن زيارة رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، السويسري مانويل نافارو لنادي الاتحاد، مؤكدًا أنها تمت بطلب منه.

عارف يؤكد أن زيارة نافارو بطلب منه

وعلق جمال عارف على تغريدة رئيس نادي الحزم، سلمان المالك بشأن هذه الزيارة، قائلًا: “كلنا ثقة في نزاهة حكامنا وعدم تأثرهم بتغريدة لا يمكن أن تشكل لهم أي خلل في قيادة المباراة”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لعلم الجميع أن زيارة رئيس لجنة الحكام للاتحاد جاءت بطلب منه وأعلن عنها رئيس اللجنة وتمت على الملأ ولم تكن في الخفاء.. وضحت”.

وكان سلمان المالك قد أبدى استغرابه من زيارة نافارو إلى نادي الاتحاد، متمنيًا ألا تشكل ضغطًا غير مباشر على حكام المباراة المقبلة، أو مجاملة طرف على حساب آخر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الحزم يواجه الاتحاد غدًا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع العميد في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.