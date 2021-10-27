وجه الأمير عبدالرحمن بن مساعد رسالة صارمة إلى وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بعد تصريحاته الأخيرة ودعمه لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

سؤال و4 اختيارات:

وقال ابن مساعد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: صرحت بأنك لم تقصد الإساءة للسعودية والإمارات.

1- هل تظننا حمقى؟

2- هل أنت أحمق؟

3- هل تصدق أنك وزير؟

4- هل تعتقد أنك ذكي؟

وتابع عبدالرحمن بن مساعد مستعيرًا أسلوب قرداحي في تقديم برنامجه الشهير “من سيربح المليون”، وقال: بإمكانك الاستعانة بجمهور الضاحية أو الاتصال بصديق من التيار الحر.. بانتظار جوابك النهائي.

رفض لبناني:

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، رفضه التام لتصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي عن موقف السعودية والإمارات من أزمة اليمن، والتي دافع فيها عن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقال ميقاتي في تصريحات أبرزتها قناة العربية: إن لبنان متمسك بالروابط العربية، مؤكدًا إدانته لأي تدخل في الشؤون السعودية الداخلية من أية جهة.

وأثارت تصريحات جورج قرداحي خلال برنامج برلمان الشعب، موجة من الاستنكار واللوم الشديد؛ لما لها من آثار سلبية لعلاقات لبنان مع المملكة.

وبعد ذلك، أكد قرداحي أنه لم يقصد أي إساءة إلى المملكة والإمارات.