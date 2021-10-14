قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس الخميس، إن المملكة ستكون “نموذجًا يُحتذى به” من حيث إنتاج جميع مصادر الطاقة، لتصبح فعلًا دولة منتجة للطاقة وليس فقط دولة نفط وغاز.

سمو #وزير_الطاقة : سنصبح بحلول 2030 منتجين يحتذى بهم لكل مصادر الطاقة، سنصبح الأكثر كفاءة وفاعلية، وفوق ذلك سنقلل انبعاثاتنا بأرقام أقل ما يقال عنها إنها مذهلة، لأن لنا تاريخا حافلا بالإنجازات. pic.twitter.com/4MsKyjnlKP — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) October 14, 2021

منتدى أسبوع الطاقة

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مداخلة له ضمن فعاليات منتدى “أسبوع الطاقة” الروسي في موسكو، قال الأمير عبدالعزيز: “نحن نمضي قدمًا في تغيير مزيج الطاقة لدينا”.

وأضاف: “بحلول عام 2030 ستكون السعودية نموذجًا لإنتاج جميع مصادر الطاقة سنكون الأفضل من حيث الكفاءة، وسنخفض الانبعاثات بأرقام مذهلة، لأن لنا تاريخًا حافلًا بالإنجازات”.

مبادرة السعودية الخضراء

وتُعقد بين الـ23-25 أكتوبر في الرياض فعاليات مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تندرج في إطار تحقيق الأهداف المناخية للمملكة، والتي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم.